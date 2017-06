Italia, debutto vincente agli Europei: 2-0 alla Danimarca

L'Italia Under 21 ha battuto la Danimarca 2-0 nel primo incontro del Gruppo C degli Europei Under 21 disputato a Cracovia. In rete Pellegrini e Petagna. Nel suo gruppo l'Italia affronterà poi la Germania e la Repubblica Ceca. In semifinale accedono le prime di ognuno dei tre gironi più la migliore seconda.