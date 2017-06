Il Modena venduto ad un gruppo straniero, presto la firma

Il Modena fc pronto ad essere ceduto ad un non ben definito (per il momento) gruppo straniero. Secondo quanto emerge da ambienti vicini al club, e come riportano i mezzi di informazione modenesi, il presidente Antonio Caliendo (ex procuratore di Roberto Baggio e Trezeguet) sarebbe ad un passo dall’ufficializzare la cessione definitiva del club.

La trattativa tra le parti, confermata da fonti vicine alla squadra, sarebbe stata ultimata negli ultimi giorni e stasera il presidente dovrebbe incontrare il gruppo straniero in questione, che per il momento resta 'top secret', mettendo tutto nero su bianco. Stando a quanto si sa per il momento, ma il condizionale è più che mai d’obbligo, nell’accordo rientrerebbe anche la cessione del centro sportivo 'Mammut Club' che si trova nella città emiliana, mentre il primo nodo da sciogliere, aprendo le porte alla nuova dirigenza, se la notizia troverà conferme definitive, sarà la trattativa con il Comune di Modena per lo stadio 'Braglià. Difatti, proprio recentemente, il consiglio comunale ha 'sfrattatò con un atto votato all’unanimità il club di Lega Pro dall’impianto, non avendo la proprietà, ovvero proprio Caliendo, mantenuto, questo dice il documento, gli impegni economici pattuiti con l’amministrazione stessa.