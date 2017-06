Il sorbolese Tosi nuovo ds della Reggiana

Doriano Tosi assume è il nuovo direttore sportivo della reggiana. Ha firmato di un contratto biennale. Doriano Tosi, nato a Sorbolo (Parma) nel 1953, vanta una lunga carriera da dirigente sportivo: dopo gli inizi nell’azienda Immergas, entra nel mondo del calcio nella stagione 1984-1985, quando gli viene affidata la gestione tecnico-amministrativa del Brescello, allora in Promozione. Con la squadra raggiunge nel 1995 la promozione nell’allora C1. Nel 1999 passa al Modena: con i canarini, nella stagione 2000-2001 ottiene il primo posto nel Girone A del campionato di C1, con conseguente promozione in Serie B e la vittoria della Supercoppa di Lega di Serie C, prima volta nella storia della società. L’anno successivo, porta il Modena alla promozione in Serie A, a trentott’anni di distanza dall’ultima volta. Nel 2004 passa per otto mesi al Parma, tornando poi al Modena. Segue poi una breve esperienza al Torino, prima del secondo ritorno al Modena. Nel 2008 lascia definitivamente i canarini e la stagione seguente si accasa al Padova, portando i veneti in Serie B attraverso i play-off di Lega Pro Prima Divisione.

Nell’anno 2010-2011 è dirigente della Sampdoria, con la quale rescinde il contratto al termine della stagione. Negli ultimi anni è stato dirigente del Lentigione in Serie D.