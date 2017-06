Rivoluzione: la U20 cinese giocherà la serie D tedesca

Non è ancora ufficiale, ma è praticamente certo: dalla prossima stagione calcistica la nazionale under 20 della Cina giocherà come 'special guest’ nella Regionalliga Sudwest, ovvero in uno dei cinque gironi della quarta serie tedesca, equivalente della Serie D italiana.

Lo riferiscono la Bild e l’edizione online della rivista 'Kicker', spiegando che si tratta di uno degli aspetti dell’accordo tra le federazioni calcistiche dei due paesi, quella campione del mondo in carica e quella del paese che vuole assolutamente ospitare un Mondiale entro il 2050 (come da esplicito volere del presidente Xi Jinping), nell’ambito di una collaborazione sempre più stretta. Il patto fra le due federazioni era stato sottoscritto presso la Cancelleria tedesca a Berlino nel dicembre dell’anno scorso.

Secondo quanto detto a 'Kicker.dè dal vicepresidente della federcalcio tedesca Ronny Zimmermman, che è anche il responsabile della Regionalliga, ci sono già stati i pareri positivi delle altre 19 squadre che giocheranno nel girone della Cina U.20 «e quindi si tratta solo di definire bene il tutto». I 19 club sarebbero stati convinti grazie anche a un bonus di 15mila euro a testa e, ovviamente, non dovranno viaggiare in Cina: la U20 del gigante asiatico giocherà sempre in trasferta (due gare in casa per gli avversari). Rimane da definire la sede in cui la Under cinese si allenerà ed avrà sede. L’ipotesi più accrediata è Heidelberg.