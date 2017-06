Moto: Olanda; Zarco in pole, quarto Valentino Rossi

Johann Zarco ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Olanda classe MotoGp. Sulla pista bagnata di Assen, il pilota francese della Yamaha non ufficiale ha preceduto la Honda di Marc Marquez e la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci. Quarto tempo e seconda fila per la Yamaha di Valentino Rossi. Solo nona la Ducati di Andrea Dovizioso caduto a metà della qualifiche. Decimo tempo per l’Aprilia di Sam Lowes.