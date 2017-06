Gli azzurrini battono la Germania e volano in semifinale

A Cracovia l’Italia ha battuto la Germania 1-0 e si è qualificata alla semifinale dell’Europeo Under 21 di calcio in corso in Polonia. Azzurri avanti come primi nel gruppo C anche grazie al concomitante successo per 4-2 della Danimarca sulla Repubblica Ceca. Gli azzurrini incontreranno la Spagna in semifinale (martedì alle 9 di sera) a Cracovia.

«Le critiche nei miei confronti? oggi abbiamo vinto, e non ci saranno. Comunque ci stanno, fanno parte del nostro lavoro. In questo caso bisogna capire dove migliorare». Questo il primo commento, fatto a caldo dai microfoni di RaiSport, dal ct dell’Under 21 azzurra Gigi Di Biagio dopo il successo sulla Germania che è valso l’accesso alle semifinali. "Oggi abbiamo fatto una buonissima gara contro un’avversaria forte - continua Di Biagio -. Il nostro obiettivo era di di vincere 1-0 e poi vedere cosa poteva succedere, e così è stato. Ora c'è da migliorare e arrivare in fondo, quindi ora subito con la testa alle semifinale".

La mossa vincente è stata quella del "falso nueve", senza Petagna, e con il trio offensivo Chiesa-Bernardeschi-Berardi che non ha dato punti di riferimento agli avversari. "La mossa è riuscita perchè abbiamo vinto - sorride il tecnico -, altrimenti stavamo qui a parlare di scelta sbagliata. Abbiamo giocato bene perché abbiamo alzato il ritmo contro rivali forti, che a centrocampo a volte ci hanno messo in difficoltà. Avevo previsto il Ko della Repubblica Ceca? Vedendoli, avevo notato che facevano fatica a creare gioco e oggi che dovevano fare la partita hanno avuto problemi". Adesso c'è la semifinale contro la Spagna. "Cercheremo di fare il miracolo - commenta Di Biagio - ma ora pensiamo a recuperare".