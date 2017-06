Messi e Ronaldo non sono i più costosi al mondo: vince Neymar

Sorpresa: Leo Messi e Cristiano Ronaldo non sono i giocatori più costosi del mondo. Almeno stando ad uno studio del Cies, l’Osservatorio Internazionale di Studi di Sport, un istituto di ricerca sportiva dell’Università di Neuchtel, secondo il quale il calciatore più 'carò della terra è il brasiliano Neymar che ha oggi un valore di mercato di 210,7 milioni di euro. La valutazione è basata su un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori di mercato e che soprattutto è condizionata da un parametro fondamentale: l’età del giocatore (gli altri sono i minuti giocati, la scadenza di contratto, i gol fatti, le potenzialità di mercato e il club di appartenenza).

Sulla base di questi dati, il 32enne Cristiano Ronaldo non figura nemmeno nella top 10 dove, dietro a O'Ney c'è il britannico Dele Alli (Tottenham), che ha un valore di mercato di 155,1 milioni e che precede il suo compagno d’attacco degli Spurs, Harry Kane (153,3 milioni). Nella classifica che prende in esame i 100 giocatori che hanno una valutazione di mercato superiore ai 40 milioni, spadroneggiano soprattutto i calciatori che militano nella Premier (media 85 milioni contro i 75 della Liga).

Il 5 volte Pallone d’Oro e neo 30enne Leo Messi è al quarto posto (151,7 milioni), e precede Griezmann (150,3), Luis Suarez (140,8), Pogba (134,4), Higuain (120,2), Hazard (117.2) e Dybala (115,3) che completa la top 10. Per Cristiano Ronaldo, favorito n.1 per il prossimo Pallone d’Oro e fresco vincitore della Champions, solo un modesto 11mo posto e un valore di mercato di 112,4 milioni. Diciottesimo posto invece per Kylian Mbappe, la giovane stella del Monaco e oggetto del desiderio dei top club di mezza Europa, per il quale il Cies 'valè 120 milioni, preceduto da De Bruyne (110,5), Lukaku (105,4), Lewandowski (100,6), Sterling (98,8), Carrasco ((97,6) e Alexis sanchez (95,9). Primo italiano in graduatoria, Lorenzo Insigne, 32mo e un valore di mercato di 75,7, mentre Andrea belotti è 36mo (71,9). Mauro Icardi occupa la 45ma posizione (64,9), preceduto anche da Mohamed Salah ceduto dalla Roma al Liverpool per 50 milioni (42+8) ma che il Cies valuta 67,5. Tra gli altri uomini mercato, 51mo Alvaro Morata (61 milioni), 64mo Radja Nainggolan (60,4), mentre il neo milanista Andrè Gomes occupa l’80ma posizione (48 milioni). Centesimo della lista il romanista Antonio Rudiger con un valore di mercato di 43,2 milioni.