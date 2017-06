Ricciardo vince il Gran Premio dell'Azerbaigian

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaigian precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas che ha superato proprio sul traguardo la Williams di Lance Stroll, terza alla bandiera scacchi. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel davanti all’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

"GARA PAZZESCA, NON CI CREDO". «Non riesco a credere di aver vinto partendo dalla decima posizione, è stata davvero una gara e una partenza pazza». Daniel Ricciardo stenta a realizzare di essere davvero sul primo gradino del podio dopo il Gran Premio dell’Azerbaigian. «All’inizio - aggiunge il pilota australiano della Red Bull - sono finito addirittura in diciassettesima posizione e non pensavo davvero di poter vincere. Ieri ero deluso e oggi ho pensato che dovevo stare fuori dai guai e questo alla fine ha pagato».