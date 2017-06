Gara pazza. Hamilton e Vettel fanno a botte. E Ricciardo brinda...

BAKU - Sono mancati gli schiaffi finali, appena scesi dalla macchina, ma il concetto ci sta tutto. Metti Hamilton e Vettel che fanno i bulli in pista come se fossero a un semaforo di paese, mettili in condizioni di fare una scorrettezza (frenare fuori da una curva) e metti l'altro pronto a dargli una ruotata, alla fine fra i due litiganti non poteva che vincere il terzo: Daniel Ricciardo, quello meno papabile alla vigilia ma capace di non perdere la testa, di controllare la corsa e di non fare casini come invece hanno fatto in tanti, molti, anche se blasonati.

Al via, ad esempio, Bottas per resistere a Raikkonen, dopo aver bloccato Vettel alla prima curva, ha toccato il cordolo e la sua Mercedes è partita come un elastico contro la Ferrari col risultato di rovinarsi la gara e perdere un giro ai box con una ruota e ala anteriore andata. Poi il festival delle safety car: mezzo giro veloce e tre giri a rilento per rimuovere rottami, pezzi di carrozzeria e alettoni col risultato che il vantaggio di Hamilton su Vettel, arrivato a quasi 5 secondi, è stato neutralizzato dalla serie di safety, e Lewis si è innervosito al punto da fare il solito giochetto con chi segue: frenare o accelerare poco in uscita di curva. Vettel che lo seguiva e nonostante i 4 titoli mondiali, ha abboccato tamponando la Mercedes, rovinando la sua Ferrari e per il nervosismo ha affiancato Hamilton e gli ha dato una ruotata finendo di danneggiare l'alettone anteriore. Roba da cartellino rosso, ma siamo in F1 e il mondiale va tenuto aperto per cui i commissari hanno deciso la penalizzazione di 10 secondi di stop and go proprio quanto Hamilton, davanti solitario, ha avuto un problema raro in F1. Gli si è rotto il poggiatesta cosa che lo costringeva a guidare con una mano in rettilineo a 330 orari e nel frattempo fare anche il giro veloce. Richiamato ai box per motivi di sicurezza (Lewis avrebbe anche continuato) a Vettel è stata data la penalizzazione.

Risultato, dopo 4 safety car, una bandiera rossa per ripulire la pista, davanti c'è finito Ricciardo che aveva evitato tutti i problemi, con Stroll e Magnussen a ridosso. Grazie alle penalizzazioni, ripartenze e altro ancora Bottas ha avuto il colpo di fortuna dell'anno. Da ultimo e staccato di un giro è rientrato in corsa, ha recuperato e con un finale al cardiopalma ha finito al secondo posto beffando Stroll proprio sul traguardo. Un secondo posto che non soddisfa il finlandese, ma nemmeno la Ferrari che con Vettel avrebbe potuto vincere tantomeno Hamilton che aveva dominato, alla fine la rossa ha non solo limitato i danni ma ha preso 12 punti e Vettel ha aumentato a 14 il vantaggio su Hamilton in classifica visto che ha concluso al quarto posto. Questo il risultato di una gara pazza, su un circuito pazzo e con i piloti che finalmente se le sono date di santa ragione, da compagni di squadra come quelli della Force India (che potevano andare a podio) a quelli della Sauber senza dimenticare il resto della truppa. Ma a sto punto va bene così...