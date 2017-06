Coppa America, trionfo New Zealand. Primo sfidante Luna Rossa. Azzurra? Forse torna

Sono felice che Emirates team New Zealand abbia vinto, permettendoci di lanciare la sfida per il sindacato di Luna Rossa. Sono felice anche per il Circolo della vela Sicilia di Palermo, per gli appassionati e per tutto il mondo della vela italiana, che il team di Patrizio Bertelli rappresenta». Lo ha detto all’Ansa il presidente del Circolo della vela Sicilia di Palermo, Agostino Randazzo, che ha assistito al trionfo dei 'kiwì nel mare di Bermuda, dove è stata assegnata la 35/a Americàs cup. Il Circolo della vela Sicilia ha lanciato per primo la sfida nel 36/o trofeo, divenendo così 'Challenge of record’, e lo ha fatto per conto del team di Luna Rossa, che rientra in corsa dopo quattro anni.

Congratulazioni a New Zealand e all’amico Grant Dalton, che ha guidato la sfida neozelandese. Congratulazioni anche a Patrizio Bertelli, nuovo sfidante ufficiale con il Circolo della vela Sicilia. Se ci saranno le condizioni, anche lo Yacht club Costa Smeralda potrebbe tornare in Coppa America con Azzurra, dopo avere fatto conoscere questo trofeo agli italiani con la prima sfida tricolore nel 1983». Così il commodoro dello Yacht club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, saluta il trionfo 'kiwì a Bermuda, nella 35/a Americàs cup, ai danni degli statunitensi di Oracle. La prestigiosa Azzurra, barca ammiraglia dello YcCS, dunque, potrebbe tornare fra i big della vela mondiale, aprendo la strada ad altre sfide italiane.