Gli azzurrini in dieci: la Spagna dilaga

La Spagna batte l’Italia 3-1 e si qualifica per la finale degli Europei Under 21 in Polonia.

I gol sono arrivati tutti nel secondo tempo, all’8', al 20' e al 28', firmati da Saul, autore di una tripletta; al 10' l'acuto di Bernardeschi, che aveva riacceso le speranze degli azzurrini. Italia in 10 contro 11 per il doppio giallo a Gagliardini dal 10' del secondo tempo. La Spagna venerdì a Cracovia affronterà in finale la Germania, che ha superato ai rigori l'Inghilterra.