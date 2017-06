Stasera il Parma Clima oppone Joe Testa ai campioni d'Italia

Match di cartello stasera al Nino Cavalli, in quello che è un vero e proprio classico della storia del baseball italiano: Parma-Bologna. La squadra di Gerali lancia la sfida alla capolista per rimanere attaccata al treno dei play off. Tra fase preliminare e girone di andata il conto è favorevole alla Fortitudo che in 4 partite fin qui giocate contro il Parma Clima ha prevalso 3 volte. Ma i nuovi innesti e il recupero di molti infortunati hanno dato nuovo slancio ai ducali: che stasera alle 21, nella partita che apre il girone di ritorno, opporranno ai felsinei Joe Testa (sopra ritrattio da Giacomo Canali), appena due valide subite nelle 13 riprese fin qui lanciate in Ibl. L'italo americano è l'uomo in più di un Parma che già all'andata se l'è giocata con tutti e che stasera probabilmente troverà sulla sua strada il pitcher Rudy Owens, reduce dalla prima sconfitta stagionale e da un ultimo mese non brillantisimo, pronto a essere rilevato da Raul Rivero. Tra le mazze più pericolose del line up bolognese, invece, due ex che a Parma hanno lasciato un ottimo ricordo: Sambucci e Marval. La partita di stasera sraà però in ogni caso una festa: è infatti il "Giorno della Maglia", con ingresso a 1 euro per chi indossa la casacca o una maglia del Parma baseball, e a 4 euro per chi veste casacca di squadra del territorio. Biglietto omaggio, infine, a chi compra maglia allo shop. Non solo: quella di stasera è anche la serata Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) organizzata dalla Fibs con la collaborazione del Parma Clima: allo stadio sarà presente un banchetto e le due squadre, durante la presentazione, indosseranno la maglia Aisla. Infine dopo il match, carbonara di beneficenza al bar dello stadio al prezzo speciale di 5 euro promossa dagli Indiani parmigiani a favore della Onlus Coloriamo. Domani, infine, gara 2 a Bologna con la sfida tra i lanciatori di scuola italiana.