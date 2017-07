Non c'è pace per la Reggiana: a soli 15 giorni dalla sua presentazione, il neo direttore sportivo Doriano Tosi si è già dimesso dalla società granata di Mike Piazza. Fonti vicine al diesse (con un passato anche nel Parma) parlano di problemi legati al budget. Fatto sta che la Reggiana è già corsa ai ripari ingaggiando Magalini (in un primo tempo destinato al Trapani). Ma le scosse potrebbero non essere finite.