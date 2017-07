Vittoria di Peter Sagan in volata nella terza tappa del Tour de France. Per lo slovacco è l'ottava vittoria di tappa nella Grand Boucle.

IL TOUR IN TV La Rai comunica di aver acquisito i diritti di trasmissione per l’Italia del Tour de France per ulteriori quattro stagioni, dal 2020 al 2023. Gli ascolti delle prime due tappe del Tour (ieri oltre 1 milione di telespettatori tra Rai3 e Raisport+HD) testimoniano la grande attenzione del pubblico.