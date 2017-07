Parma Clima: nel weekend, contro il Rimini, in palio il quarto posto

Questo week-end si giocherà la seconda giornata di ritorno del campionato di IBL 2017 ma già da questi incontri potranno avere esito importanti posizioni in classifica, in ottica play-off. Lo sanno bene il Parma Clima ed il Rimini, con i “Pirati” al quarto posto in solitaria ma staccati di una sola vittoria dalla squadra di Gilberto Gerali e la formazione parmigiana che sta premendo al massimo l'acceleratore per raggiungerli, per entrare nella zona che permetterà di competere in chiave scudetto.

Il Parma Clima, galvanizzato dal suo nuovo lanciatore Joe Testa, è consapevole dei suoi punti di forza, soprattutto in Gara-1, dove nell'ultima giornata contro la Fortitudo Bologna ha messo in campo tenacia ed orgoglio, guadagnandosi una vittoria meritata e scaturita da una grande prova di forza. I ducali sanno anche che si troveranno davanti degli avversari decisi a non cedere terreno, sul campo ed in classifica, desiderosi di rifarsi dopo la duplice sconfitta dello scorso week-end ( contro San Marino, 5-2 in Gara-1 e 2-7 in Gara-2 ) : motivo in più per presentare il Parma Clima delle grandi occasioni. Appuntamento con Gara-1 venerdì 7 luglio ore 20.30 a Rimini e sabato 8 luglio ore 21 a Parma per Gara-2.

Garanzia sul monte parmigiano è Joe Testa, con un ERA di 0.95 e 22 strike-out in 19 inning; per il Rimini miglior lanciatore Carlos Richetti: 28 eliminati al piatto in 42 riprese lanciate, media ERA 1.71. Per la battuta i “Pirati” si presentano con Caseres miglior battitore di squadra ( avg. 333 ), mentre nel Parma Clima Charlie Mirabal è guida dell'attacco con una media avg di 305 in 82 turni alla battuta.

Particolare attenzione in queste due partite sarà rivolta anche a Stefano Desimoni, attualmente a quota 499 valide in IBL, che contro la squadra in cui ha giocato per due stagioni tenterà di battere la 500esima della sua carriera.