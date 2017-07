Kittel concede il bis nella sesta tappa. Froome in giallo

Marcel Kittel concede il bis e si aggiudica allo sprint la 6/a tappa del Tour de France, da Vesoul a Troyes, lunga 216 chilometri. Per il tedesco della Quick-step Floors si tratta della seconda vittoria al Tour di quest’anno. Kittel ha preceduto sul traguardo il francese Arnaud Demare, secondo, e il connazionale Andrè Greipel. L’inglese Chris Froome ha conservato la maglia gialla di leader.

Per Chris Froome, dopo le trepidazioni di ieri in salita, è stata una giornata abbastanza tranquilla, con la maglia gialla incollata addosso. Un giorno come un altro, come doveva essere ed è stato. L’inglese di origine keniana, vincitore di tre edizioni della Grande boucle, si avvicina al primo weekend di montagna da leader e, soprattutto domenica, sarà costretto a scoprire le proprie carte.

Lo sprint finale ha premiato la forza di Kittel che finora è stato protagonista assoluto delle volate, com'era nel pronostico. Domani il Tour ripartirà con la 7/a frazione, da Troyes a Nuits Saint Georges, per un totale di 213,5 chilometri. I velocisti affilano ancora una volta i pedali, poi tireranno il respiro.