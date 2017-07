Brutta caduta: la Cretti in prognosi riservata

Brutto incidente per Claudia Cretti al Giro rosa: la ventenne ciclista bergamasca è ora ricoverata in ospedale a Benevento, in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, Cretti è caduta durante la settima tappa Isernia-Baronissi, in discesa a una velocità sostenuta, e avrebbe battuto la testa contro il guardrail.

La Cretti, secondo una nota della la Valcar-Pbm, la squadra della 21enne di Costa Volpino (Bergamo), "è caduta in un tratto in discesa, quando la velocità sfiorava i 90 km/h. Adesso le sue condizioni sono molto gravi e l’atleta è in prognosi riservata, perché si temono danni cerebrali". La Cretti è ricoverata nel reparto di Neurologia dell’ospedale civile "Rummo" di Benevento ed è ora sottoposta ad un intervento chirurgico. Secondo quanto si è appreso la ciclista ha riportato fratture alla spalla, oltre ad aver subito un brutto colpo al capo.