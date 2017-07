Le qualifiche: millesimi, freni rotti e il finto armistizio Vettel-Hamilton

Sono stati appena 42 millesimi di secondo a separare la Ferrari di Vettel dalla Mercedes di Bottas in pole position, una inezia ma è anche vero che il "corto-circuito" austriaco si percorre in 64 secondi, il più breve del mondiale per cui i distacchi su questa pista, specie quelli minimi, non hanno alcun valore. Per contro beccarsi mezzo secondo dal compagno di squadra, come accaduto a Raikkonen quarto, è segno di qualcosa che non va perché il discorso del pistino vale anche al contrario: se il distacco minimo non ha senso, beccarsene uno enorme indica che qualcosa è andato storto e di brutto anche.

Fatto sta che la griglia del GP d'Austria sarà rivoluzionata dalla penalizzazione di Hamilton che da terzo scivola all'ottavo posto per aver sostituito il cambio e si è preso 5 posti in meno sulla griglia. Per Vettel potrebbe essere il colpo giusto a metà stagione, tutto dipende dall'aziendalista Bottas alla prima curva, visto che il finlandese, seconda pole della carriera, pare più intenzionato a fare da tappo ai ferraristi che pensare ad andare al comando senza problemi. La griglia sarà quindi cambiata con Raikkonen terzo al fianco di Ricciardo e poi Verstappen e Grosjean, che con la Dallara Haas si è bloccato proprio sul finire delle prove vanificando l'ultimo attacco della Ferrari alla pole position.

"Tutto dipende dalla partenza" ha detto Bottas con Vettel che ha ribadito lo stesso concetto mentre per Hamilton, che al mattino ha subito l'esplosione del disco del freno anteriore destro in una staccata da 330 all'ora (il disco era Carbone Industrie ed era nuovo!) non cambia l'approccio alla corsa: "Continuerò a fare quello che ho sempre fatto anche se parto in quarta fila, non cambia nulla". Poi sul traguardo, nelle interviste di rito condotte da Davide Valsecchi per Sky Sport (Davide è ex campione del mondo GP2) a una precisa richiesta di stringersi la mano, Hamilton e Vettel si sono girati dall'altra parte impedendo la pacificazione ufficiale davanti al pubblico. Solo che sono stati pizzicati dalla telecamera mentre andavano alle operazioni di verifica scambiandosi strette e pacche. Quindi ufficialmente si mantiene una visione, dall'altra va tutto normale. Le stranezze della F.1...