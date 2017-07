In gara-2 il Parma Clima si prende la rivincita contro Rimini

Sbagliando s'impara, è quello che ha dimostrato il Parma Clima in Gara-2 contro Rimini.

Dopo la sconfitta della sera precedente, infatti, i ducali partono alla grande, portando in campo tanta qualità : già al primo inning Castillo si cimenta in una difficile giocata con la pallina dietro al cuscino di terza, mostrando prontezza di riflessi e buon braccio; in attacco Zileri, terzo uomo del line-up, batte il primo lancio, spedendolo oltre la recinzione, e Castillo è autore di un line-drive che l'esterno sinistro non riesce a prendere, ottenendo così un doppio. I “Pirati” mettono in allerta i padroni di casa riempendo le basi ma uno strike-out di Rivera su Malengo ed un doppio gioco difensivo rendono vana ogni minaccia.

Nel secondo attacco del Parma Clima il divario nel punteggio inizia a farsi più sostanzioso: con Maestri in terza ( arrivato in base su errore difensivo ) e Gradali in seconda ( singolo ) , entrambi avanzati di una base grazie al precedente bunt di sacrificio di Gerali, Mirabal batte valido all'esterno destro e porta a casa il battitore designato del Parma Clima ; successivamente su out al volo di Desimoni dietro al cuscino di terza, Gradali fa un intelligente pesta-e-corri e segna il 3-0, poco prima che Zileri batta una singolo al centro, portando a casa Mirabal. Castillo viene colpito da Richetti, Gomez si guadagna un singolo e fa segnare Zileri per il 5-0 : inevitabile il cambio sul monte per Rimini, Escalona per Richetti. Dopo una ripresa senza punti per Rimini ( complici due eliminati al piatto di Rivera ), i “Pirati” subiscono altri due punti al terzo con Zileri autore di un gran doppio che arriva contro la rete e porta a casa Gerali e Mirabal : 7-0 per il Parma Clima. La differenza punti si abbassa dopo che Celli al quinto spedisce la pallina in fuoricampo e con lui segna anche Di Fabio , arrivato precedentemente in base su errore difensivo. Al settimo cambio di lanciatore sul monte parmigiano, Pomponi per Rivera, ma non cambia l'approccio in attacco e il Parma Clima segna sei punti a suon di valide, tra le quali vanno evidenziati il triplo di Deotto poi trasformatosi in fuoricampo interno per un errore difensivo ed il singolo di Desimoni, che consente al ragazzo parmigiano di raggiungere quota 500 valide nel massimo campionato.

Con un risultato di 13-2 è inevitabile la manifesta ed i giocatori di Gilberto Gerali si godono una meritata vittoria, frutto di ben 15 valide e di un attacco travolgente di cui Zileri si auto-elegge guida con un buon 4 su 5 e 5 rbi.