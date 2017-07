Malori dice addio: "Maledetto quell'incidente"

Era nell’aria da qualche settimana, ora (purtroppo) è realtà: Adriano Malori si ritira dall’attività agonistica. Il traversetolese, 29 anni, lo ha annunciato poco fa nel corso della conferenza stampa del Movistar Team, la sua squadra, tenutasi durante il giorno di riposo del Tour de France. Una carriera che, di fatto, si è interrotta in maniera brusca e drammatica il 22 gennaio 2016 a causa di una bruttissima caduta durante la quinta tappa del Tour de San Luis, in Argentina. Il tentativo di rientrare alle corse, dopo un recupero definito miracoloso dagli stessi medici che lo hanno avuto in cura per mesi in una clinica specializzata di Pamplona, in Spagna, non ha dato i frutti sperati.

"So che non sarete particolarmente sorpresi da quel che sto per dire – ha esordito Malori, apparso piuttosto sereno -, perché tutti sapete cosa ho passato. Ho lottato quasi due anni con i postumi di quell’incidente e posso dire di aver vinto la mia battaglia, anche se non del tutto. Qui finisce la mia vita da ciclista professionista. Ho provato a tornare alle gare, ma i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti: due ritiri dopo pochi chilometri. Non ho avuto molta scelta".

In 22 anni di ciclismo (iniziò a 7 anni, già dalla categoria G1), Malori ha conquistato, tra le altre cose, il titolo mondiale Under 23 a crono (Varese 2008), 15 vittorie tra i professionisti, la medaglia d’argento al mondiale del 2015 nella prova contro il tempo e indossato per un giorno la maglia rosa, durante il Giro d’Italia del 2012. Il suo futuro comunque sarà ancora nel ciclismo: "Mi sto formando come tecnico, grazie alla Federazione Ciclistica Italiana e ai consigli degli amici della Movistar. Voglio fare ancora belle cose nel ciclismo, anche se in un’altra veste".

