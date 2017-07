Preziosi: "Ho venduto il Genoa. A breve la firma"

Ho ceduto la società. Le firme entro questa settimana o all’inizio della prossima». Lo ha detto Enrico Preziosi, presidente della società rossoblu, all’emittente genovese Telenord, che lo scrive sul suo sito, rinviando a un’intervista in esclusiva. «La prossima intervista non sarò più presidente del Genoa», ha aggiunto. "C'è un momento per cominciare e uno per finire. E’ arrivato questo momento". Parole che suonano come un addio quelle di Enrico Preziosi, presidente del Genoa dal 2003. «Non mi va di parlare di operazioni non concluse - ha spiegato Preziosi a Telenord -. Ho sempre detto che sono intenzionato a lasciare la presidenza appena possibile. Spero in questo fine settimana o entro la prossima. Si mettano il cuore in pace quelli che mi contestano. Non lo faccio perchè lo vogliono loro ma è giusto così. E io ho la stessa fretta loro. Se ci sarò una nuova dirigenza, quando si metteranno le firme si potrà annunciare. Dico sempre se ci sarà perchè è come quando si compra un calciatore destinato ad una società e poi cambia obbiettivo, ed in passato è già già capitato. Per questo io voglio essere sicuro che ci sia una firma». «In ogni caso - ha aggiunto - se dovesse saltare, io di sicuro non sarò presidente, al massimo il patron. Ma le trattative sono in uno stadio avanzato e sono abbastanza ottimista. Alla prima giornata di campionato voglio essere uno spettatore, un tifoso comune e non voglio nessuna carica».