Gran duello a Nettuno: Parma cede nel finale

Non riesce al Parma Clima l'impresa di passare nel difficile campo di Nettuno in gara 1: in un match chiuso, dominato dai lanciatori, i ragazzi di Gerali, in svantaggio alla prima ripresa, rimontano, ma cedono all'8° inning nonostante una buona partita del convalescente Testa e tante valide (otto: 2 a testa per Gradali, Zileri e Maestri) quante quelle colpite dagli avversari. Purtroppo il Parma Clima spreca già al debutto una buona occasione per passare in vantaggio e cambiare il destino della gara: con due out, infatti, le valide di Zileri e Castillo e i 4 ball a Gomez riempiono le basi, ma i ducali non portano a casa nemmeno un punto. Cosa che invece riesce ai laziali: basta una volata al Nettuno per andare in vantaggio. Parma però è sempre lì a provarci: al terzo Mirabal batte valido ma viene colto rubando vanificando così la valida successiva di capitan Zileri. Stesso destino per Maestri al 4°, anche lui colto rubando dopo una valida. Ruba invece Desimoni e arriva in terza al 5°, ma la sua corsa finisce lì. Mentre Testa controlla senza sussulti il line up avversario, Parma va vicino a segnare anche al 6°, quando un doppio di Maestri spaventa l'ex Uviedo che però si salva ancora. Gerali intanto manda sul mound Gonzalez, che esordisce con due strike out. Nettuno sceglie invece Jimenez, complice un paio di errori della difesa, i ducali arrivano a pareggiare, con Desimoni che segna l'1-1 su una battuta in doppio gioco di Zileri. Nettuno reagisce subito, porta Giordani in terza, ma Gonzalez spegne il principio di incendio. Cosa che non riesce a fare però nell'inning successivo: Sellaroli batte un singolo e avanza fino in terza grazie a un errore (il quarto di uan difesa ieri troppo fallosa): il doppio di Retrosi vale il vantaggio di Nettuno, mentre il seguente singolo di Bermudez fissa il punteggio sul 3-1. La visita sul monte sortisce buoni effetti, ma la partita ormai è andata: vince Nettuno. Stasera, sempre allo Steno Borghese, gara 2 riservata agli italiani: l'occasione per il Parma Clima per riscattarsi subito.