Hamilton in pole precede Raikkonen e Vettel

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Inghilterra, la sesta stagionale: con il tempo di 1'26"600, il pilota della Mercedes ha preceduto il ferrarista Kimi Raikkonen. Terzo crono e seconda fila per il compagno di squadra Sebastian Vettel. Hamilton è tuttavia sott'inchiesta per aver ostacolato Romain Grosjean durante le qualifiche e il verdetto dei commissari di gara potrebbe quindi anche variare la sua posizione in griglia.

Sul circuito di Silverstone, dopo quella del mattino, la pioggia ha continuato a cadere anche nella Q1, lasciando poi la pista bagnata in Q2 e Q3.