Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo posto per la Ferrari di Kimi Raikkonen. Quarta la Toro Rosso di Verstappen. Foratura per Sebastian Vettel mentre era a pochi giri dal traguardo e si trovava in quarta posizione. Il tedesco della Ferrari è dovuto rientrare ai box ed è giunto settimo.