Gli sono bastati tre set (6-3, 6-1, 6-4) per asfaltare Marin Cilic ed entrare nella storia: Roger Federer ha vinto Wimbledon per l'ottava volta, un'impresa che non era mai riuscita a nessuno. Vince il suo 19° torneo dello Slam e lo fa senza aver mai perso un set, impresa riuscita in passato solo a Rod Laver e Bjorn Borg