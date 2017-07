Antonio Cassano starebbe per dare l'addio al calcio. Lasciando di stucco la stessa società gialloblù che ammette per ora di non sapere nulla sulla decisione Fantantonio il giocatore starebbe preparandosi per annunciare, nel pomeriggio, la grande decisione. Da quanto si è appreso l’atleta di Bari Vecchia avrebbe anticipato la scelta ad alcuni amici. Il Verona starebbe modificando i programmi di allenamento pomeridiani previsti in ritiro per dare modo a Cassano, che aveva firmato con i gialloblù il 10 luglio, di ufficializzare la decisione in una conferenza stampa.