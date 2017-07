Under 20, Scotti d'oro nella 4x400

Oro, argento e record. L’ultima giornata degli Europei Under 20 di Grosseto regala ancora fuochi d’artificio di luce azzurra (e parmigiana, grazie a Edoardo Scotti del Cus Parma Lanzi). Dopo gli argenti del triplista Andrea Dallavalle (16,87 record italiano junior) e di Alessandro Sibilio nei 400hs, dallo stadio Zecchini, entusiasta e pieno all’inverosimile, arriva l’oro della 4x400 maschile. Il campione europeo dei 400 Vladimir Aceti, appunto il primatista italiano under 18 del giro di pista Edoardo Scotti, Klaudio Gjetja e Alessandro Sibilio vincono in 3:08.68.

Ma l’Italia fa scintille anche nella 4x100 maschile capitanata dal campione europeo dei 100 metri Filipo Tortu, che nell’ultima frazione arriva ad appena due centesimi dalla Germania, oro in 39.48. Il quartetto azzurro con l’emiliano di origine romena Alessandro Zlatan, il siciliano Nicholas Artuso, il romano Mario Marchei e Tortu porta il testimone al traguardo in 39.50: è record italiano junior, battuto dopo 22 anni il precedente limite nazionale di 39.61.

E’ il gran finale di una rassegna che ha portato in casa Italia la bellezza di 9 medaglie: 3 ori, 5 argenti e 1 bronzo, con il quinto posto per gli azzurri nel medagliere.