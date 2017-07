Per Kiara Fontanesi weekend da dimenticare

Repubblica Ceca tragica per il Mondiale Motocross. Sabato nel tardo pomeriggio il paddock ha scoperto il dolore per la scomparsa del giovane pilota moldavo Igor Coharciuc, iscritto all’Europeo 85. L’incidente, avvenuto nella prima parte di gara nel salto in discesa della pista di Loket, ha subito destato preoccupazione per la dinamica. Inutili i soccorsi. Il pilota è spirato in pista nonostante lo sforzo dei dottori di tornare a fare battere il cuore del dodicenne. La notizia della morte del giovanissimo Igor ha sconvolto tutti i presenti. Il silenzio surreale nel circuito ha accompagnato la tragica notizia. Poi con la forza necessaria ad affrontare un evento drammatico, la domenica tutto è tornato, apparentemente, alla normalità.

Si è corso e in un weekend nero per il motociclismo, Kiara Fontanesi ha vissuto due manche sfortunate che l’hanno allontanata da una più che probabile vittoria del Gran Premio. Alla fine ha concluso quarta assoluta, perdendo la leadership mondiale per tre punti. Un peccato perché la quattro volte iridata ha mostrato in gara di avere un passo superiore alla concorrenza, ma non è bastato per piazzare la zampata sul tracciato di Loket, che nel 2014 e 2015 l’aveva incoronata campionessa del mondo. Quest’anno ha sofferto per forze di causa maggiore: nella prima manche, mentre era saldamente in testa ha subito un guasto alla marmitta, nella seconda manche un contatto con Livia Lancelot l’ha catapultata al sesto posto finale. Due manche viziate da episodi sfortunati che l’hanno costretta a inseguire. Il mondiale è però apertissimo. Kiara è a 3 punti dalla neo leader Duncan e ha un margine di 4 lunghezze su Lancelot. Si deciderà tutto nelle quattro manche finali dei Gp di Olanda e Francia.

Il weekend di gara era partito bene per Kiara. Dopo la pole position nelle prove, in prima manche dopo una partenza non per fetta ha subito recuperato sulle rivali. Una volta in testa la Fontanesi ha allungato subito sulle inseguitrici ma a tre giri dalla conclusione il colpo di scena: la sua Yamaha ha iniziato a perdere potenza e il rumore della moto lanciava segnali preoccupanti. Il vantaggio sulla Duncan è andato scemando e sull’ultima salita la neozelandese l’ha passata. Si è rotto un particolare della marmitta che di fatto ha tolto potenza. È riuscita a finire la manche seconda con tanto amaro in bocca. “Avevo la manche in tasca - racconta Kiara - Il vantaggio accumulato mi permetteva di amministrare. Poi ho visto che la Duncan risaliva e sono tornata a spingere, ma la moto non andava più. Facevo fatica in salita e nelle curve. Mi ha sfilato come se fossi ferma a pochi metri dal traguardo. Una grande delusione.”

La voglia di rivalsa di Kiara era ben chiara in seconda manche su di una pista resa viscida dalla pioggia. Partita male, decima alla prima curva, ha iniziato la sua rimonta. Ha recuperato in fretta e una volta negli scarichi della Lancelot ha tentato l’attacco. Le traiettorie delle due contendenti si sono incrociate con il risultato di mandare a terra entrambe le ragazze. Poco dopo è caduta anche la Duncan, che però ha mantenuto la seconda piazza dietro alla Verstappen. Un incidente dunque che ha cambiato le sorti della gara con Kiara soltanto sesta al traguardo dietro alla Lancelot. “Ero all’interno e le ho messo la ruota davanti, ma ho sentito una gran botta e mi sono ritrovata a terra. Un’altra manche che potevo vincere è stata gettata al vento per episodi sfortunati. Quest’anno non ne va bene una. Non ho parole. Un weekend disastroso”.

Ora il Mondiale femminile si ferma e tornerà in pista il 3 settembre in Olanda. Tutto il tempo per ricaricare le batterie e dare l’assalto al trono.