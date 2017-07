L’Italia della sciabola femminile ha vinto la medaglia d’oro a squadre ai Mondiali di scherma in corso a Lipsia (Germania). Il quartetto azzurro (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio) ha battuto in finale la Corea del Sud con il punteggio di 45-27. E’ la terza medaglia d’oro per l’Italia nel torneo iridato (8 medaglie complessive) che si chiuderà domani.