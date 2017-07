Serie A: si riparte il 19 agosto con il match delle 18

Ancora una ventina di giorni di 'ferie" e sarà già tempo di Serie A. Il primo calcio d’inizio del massimo campionato di calcio è previsto per il prossimo 19 agosto con l’anticipo delle 18 e poco dopo con quello delle 20:45. Il giorno seguente, il 20 agosto, andrà in campo il resto della Serie A con un altro anticipo alle 18 e le altre gare (7 in tutto) alle 20:45.

La seconda giornata di andata si giocherà domenica 27 agosto con inizio alle ore 20.45 (7 gare), con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45 e un anticipo domenica alle ore 18.00.

I turni infrasettimanali in programma nella 5a giornata di andata (20 settembre 2017), nella 10a giornata di andata (25 ottobre 2017) e nella 14a giornata di ritorno (18 aprile 2018) si giocano mercoledì con inizio alle ore 20.45 (8 o 9 gare), con un posticipo giovedì alle ore 20.45 o un anticipo mercoledì alle ore 18.30 e, ove consentito dal calendario, un anticipo martedì alle ore 20.45.

I turni in programma nella 18a giornata di andata (23 dicembre 2017), nella 19a giornata di andata (30 dicembre 2017) e nella 1a giornata di ritorno (6 gennaio 2018) si disputano sabato con inizio alle ore 15.00 (6 gare), con un anticipo venerdì alle ore 20.45, un anticipo sabato alle ore 12.30 e due posticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45.