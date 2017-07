San Marino mostra i muscoli: Parma sconfitto 9-4

E' passato in vantaggio e, una volta sotto, ha avuto buone occasioni per rientrare in partita: ma un 2° inning da 5 punti subiti e 10 rimasti in base (contro i 3 degli avversari) condannano il Parma Clima alla sconfitta in casa della capolista San Marino, che agguanta i play off matematicamente vincendo l'ottava partita consecutiva tra le mura amiche. Peccato perché i ducali erano partiti bene, con Castillo (in evidente crescita) che porta a casa con un singolo Mirabal. Ma mentre al 2° inning con due corridori in base e zero out il Parma non riesce a dare il colpo di grazia, la squadra del Titano reagisce rabbiosamente e mette all'angolo Testa colpendo 4 valide consecutive. La visita serve a poco: a conto pieno infatti Ermini batte il primo home run della stagione portando il punteggio sul 5-1. Lo schiaffo è pesante, ma Parma prova a rifarsi sotto: ma al terzo muore con altri due uomini in base, mentre i padroni di casa segnano ancora con un solo homer di Epifano. Al 4° i ragazzi di Gerali riempiono le basi, ma la battuta in diamante di Desimoni si traduce nel terzo out. A differenza di Parma, la capolista è cinica: e al cambio di campo Ferrini con un doppio fa 7-1. Entra Gonzalez per Testa e le mazze sanmarinesi sembrano placarsi: ma dura poco. Al 6° ancora Ferrini e l'ex Poma battono a casa altri due punti. La reazione di Parma è tardiva, ma ha il volto di un grande speranza del baseball: con 2 out e corridori agli angoli, Seminati (il ragazzo che ha già firmato coi Reds) colpisce un suntuoso triplo e poi arriva salvo a casa sulla valida di Castillo, rendendo meno amara la sconfitta. Finisce 9-4, con 2 valide a testa per Gradali e Castillo. Testa sconfitto, buona prova invece del giovane Censi che in 2 riprese non concede nemmeno una valida. Stasera, sempre a San Marino, la rivincita coi lanciatori di scuola italiana.