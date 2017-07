Cassano non si ritira: "Chi mi vuole si faccia avanti". Entro settembre

Ritirarsi? "Quando ho parlato col Verona non ho mai detto "mi ritiro". Sfido chiunque a sostenere il contrario. Poi sono state scritte altre cose, ma la verità è questa". Con Antonio Cassano le puntate non finiscono mai. E sempre con sorprese scintillanti. Note come le "cassanate". In un'intervista Fantantonio annuncia il "non ritiro". "Al momento della rescissione mi hanno proposto di inserire la clausola di risarcimento, nel caso trovassi un’altra squadra. E io ho accettato. La nostalgia di casa non c’entra. Di sicuro voglio continuare, ho più di qualche idea, ma non ho offerte. La cosa fondamentale è che mi diverta. Come ho sempre fatto in 18 anni di carriera", spiega Cassano. "Nella mia vita di c…e ne ho fatte tante, ma non sono scemo. E soprattutto sono sempre stato coerente. Per il resto, sono abituato a convivere con la pressione mediatica. Sono diventato un k-way, la pioggia mi scivola via. Con l’Hellas Verona non è scattata la scintilla, l’ho capito subito... è come stare con una donna e accorgersi di non avere voglia di passarci del tempo insieme. Una questione di feeling, di aria. L’ho detto al presidente Setti, al direttore sportivo Fusco, all’allenatore Pecchia. Ho pensato fosse meglio interrompere, anziché trascinare la cosa". Ma non è addio al calcio. Anzi: Chi mi vuole deve chiamare me, non ho procuratori. Data limite? Settembre, altrimenti resto a casa".