E' morto Angel Nieto: vinse 13 titoli mondiali

Angel Nieto è morto all’ospedale Nuestra Senora del Rosario di Ibiza. Il pluricampione del mondo di motociclismo, 70 anni, era rimasto vittima di un incidente stradale il 26 luglio, mentre era alla guida di un quad. L’ex campione spagnolo aveva riportato gravi ferite alle testa. Le condizioni del vincitore di 13 titoli mondiali si erano improvvisamente aggravate nelle prime ore di oggi.

Le condizioni di Angel Nieto si erano improvvisamente aggravate. Nelle prime ore di oggi, il 70enne ex pilota motociclistico spagnolo era stato operato d’urgenza nella clinca, dove era ricoverato da mercoledì scorso in seguito ad un incidente stradale in cui aveva riportato un trauma cranico ed aveva già subito un primo intervento chirurgico.



I figli Pablo (team manager della VR46 di Valentino Rossi) e Gelete, hanno cancellato la conferenza stampa legata al Gran Premio della Repubblica ceca programmata per oggi e si sono recati immediatamente a Ibiza per stare vicini al genitore.

Prima delle notizie sull'aggravamento e sulla morte, sulle condizioni di Nieto si era fatto largo un certo ottimismo e sembrava prossima l’uscita dal coma farmacologico in cui si trovava.