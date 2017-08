Neymar ha firmato con il Paris Saint Germain

Si chiude il cerchio sull'affare Neymar. Il Paris Saint Germain ha annunciato ufficialmente che l'attaccante brasiliano ha firmato un contratto quinquennale alla presenza dei rappresentanti della società.

«Sono felice di unirmi al Paris Saint Germain. Da quando sono arrivato in Europa, il Psg è stata una delle squadre più competitive e ambiziose. La più grande sfida, quella che mi ha più motivato a trasferirmi è aiutare il club a conquistare i trofei che i suoi tifosi desiderano». Queste le prime parole pronunciate da Neymar dopo la firma del contratto che lo lega al club francese fino al 2022.

«Ora mi sento pronto e da oggi - si legge sul sito del Psg - farò di tutto per aiutare i miei nuovi compagni, ad aprire nuovi orizzonti per il club e a portare felicità ai suoi milioni di supporter in tutto il mondo».