Parma rischia ma si riprende contro Padova

Il Parma Clima sigla Gara-1 con una vittoria in trasferta e cerca di rimanere in corsa per i play-off.

Padroni di casa che partono subito forte e mettono già dal primo inning in allerta la squadra ducale, causa i quattro punti e le cinque valide subite nella prima ripresa, che costano una visita sul monte a Testa. Il Parma Clima ha bisogno di carburare ed inizia ad entrare in partita nell'attacco successivo, con Maestri, autore di un doppio, che segna il primo punto su singolo di Deotto. Dopo un attacco sterile, Padova subisce la rimonta ed il sorpasso al terzo inning, a furia di valide ( Piazza, Mirabal, Zileri, Castillo e Maestri, tutti autori di un singolo a testa ) ed il risultato passa sul 4 – 5 ; ci pensa poi Joe Testa a mantenere vivo il vantaggio, chiudendo la sua terza ripresa sul monte con tre strike-out su tre battitori affrontati. Il Parma Clima si guadagna un altro punto con l'arrivo di Piazza a casa ( precedentemente in base su singolo ) grazie ad un altro singolo di Castillo e riesce a contenere l'attacco padovano, sebbene l'arrivo in base di Berini su errore difensivo ed il suo avanzamento in terza ( su errore di tiro del ricevitore Maestri in seconda ) si presenti come il principio di una possibile rimonta. I padroni di casa sostituiscono sul monte Rodriguez con Canache ma la partita prosegue senza ulteriori colpi di scena, se si esclude il triplo di Deotto a destra alla quinta ripresa, e con molti eliminati al piatto da entrambe le parti ( nove per entrambe le squadre in cinque inning). Dopo 7 riprese e 11 eliminati al piatto, Testa lascia la pedana a Gonzalez, che chiude la partita con quattro strike-out. Risultato finale di 4 – 6 per la squadra di Gerali.