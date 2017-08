Parma Clima, spente le speranze play-off

Ci è mancato davvero poco. Sicuramente è quello che avranno pensato in molti, vedendo i risultati finali delle partite di ieri, in particolare quelle di Rimini e del Parma Clima. Ci è mancato poco perché i “Pirati” hanno strappato contro Nettuno una vittoria all’ultimo inning, con un “ walk-off homer “ di Infante che mette ufficialmente conclusione alle speranze ducali di approdare ai play-off e lancia Rimini a tre vittorie di vantaggio, matematicamente irraggiungibile con ancora due gare da giocare. Ci si potrà dispiacere per la vittoria romagnola ma soprattutto bisognerà dispiacersi per la sconfitta subita dai giocatori di Gerali contro Padova, un passo falso in un momento delicatissimo, risultato di un gioco intelligente da parte degli avversari e poca aggressività da parte di Parma.

Come in Gara-1, la squadra padovana parte forte, segnando subito un punto e mettendo sul tabellone due valide ( due singoli, Pacini e Sciacca ) a scapito del lanciatore partente Pomponi. Al terzo inning un lancio pazzo e qualche valida portano altri due punti per gli avversari ma nell’immediato attacco successivo Gerali ( base per ball ) accorcia le distanze su singolo al centro di Mirabal ma il flusso offensivo si ferma qua, con uno strike-out di Desimoni ed un out al volo di Zileri all’esterno destro. Nella quinta ripresa il Parma Clima sostituisce Pomponi con Santana ma Padova riesce comunque a segnare un altro punto : 2 – 4. Le speranze di rimonta per la squadra ducale muoiono dopo il quinto attacco ( in cui Mirabal accorcia le distanze, segnando su lancio pazzo di Crepaldi, salito sul monte di lancio al posto di Fabiani ), a causa di poche occasioni create e di poche valide messe in campo. Risultato finale di 3 – 4 per Padova, prossimo appuntamento 11- 12 agosto con l’ultima giornata di campionato contro Novara.