400 hs, la Folorunso vola in semifinale. Stanca, è accompagnata in infermeria Video: la gara

Ayomide Folorunso è in semifinale. L'atleta del Cus Parma in prestito alle Fiamme Oro è giunta quarta (55"65, suo primato stagionale) nella batteria dei 400 ostacoli ai Mondiali di Atletica a Londra. Domani alle 21.35 la semifinale. L'atleta azzurra è poi stata accompagnata in infermeria: nulla di serio, ma un mancamento dovuto all'affaticamento dopo la gara. Ayo sta bene.