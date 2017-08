Ricordate Ulivieri? Manda a quel paese....Trump

Non per niente lo chiamano «Renzaccio». Renzo Ulivieri, allenatore di lungo corso che è stato anche sulla panchina del Parma, non ha mai fatto mistero delle sue idee di sinistra. E così, in vacanza a Chicago, ne ha approfittato per questa foto «simbolica» in cui manda a quel paese il presidente degli Stati Uniti. L'ha pubblicata sul suo profilo facebook (con il commento «Già che c'ero...») e ora l'immagine sta diventando virale sul web. Con qualche polemica: Ulivieri è infatti presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e vicepresidente Figc. Insomma, secondo qualcuno, avendo incarichi istituzionali, non avrebbe dovuto postare quella foto. Ma non manca naturalmente chi approva: «Idolo, dategli subito una panchina», è stato uno dei primi commenti.