Staffetta 4x100, si chiude con un infortunio la carriera di Bolt

La carriera strepitosa di Usain Bolt si è chiusa in modo drammatico e triste sulla pista dei Mondiali di Londra. Il fuoriclasse giamaicano si è infortunato mentre stava correndo l'ultima frazione. La gara è stata vinta a sorpresa dalla Gran Bretagna davanti agli Stati Uniti. La staffetta 4x100 femminile è stata vinta dagli Stati Uniti. Sempre stasera, per la prima volta da Daegu 2011, il britannico Mo Farah non ha vinto una finale di una grande manifestazioni di atletica outdoor. E’ stato infatti battuto dall’etiope Muktar Edris nella finale dei 5000. Farah, già oro nei 10.000, ha preso l’argento, mentre il bronzo è andato allo statunitense Paul Chelimo. Mo Farah aveva realizzato la 'doppiettà 5000-10.000 alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, ai Mondiali di Mosca 2013 e Pechino 2015. A Daegu aveva vinto l’oro nei 5.000 e l’argento nei 10.000. Ora si ritirerà dalle gare in pista e dovrebbe dedicarsi alla maratona.