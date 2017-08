Dopo la lunga pausa estiva il Parma torna a giocare in casa, al Tardini, a una settimana dall'esordio in campionato. Amichevole di lusso contro l'Empoli, che intanto sta vincendo la sfida con i crociati per assicurarsi il giocatore Caputo. Si gioca alle 20,30, biglietterie aperte dalle 18,30.