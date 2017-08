Finisce uno a uno la sfida fra Parma e Empoli

E' finita in parità, 1-1, l'amichevole di lusso giocata stasera al Tardini fra Parma e Empoli. I gol sono arrivati nel finale di partita. All'80' sono passati in vantaggio i crociati con un rigore segnato da Evacuo. Due minuti dopo il pareggio dei toscani firmato da Donnarumma. Il Parma ha dato segnali positivi, sia sul piano del gioco che su quello dei singoli, in evidenza anche i volti nuovi della squadra di D'Aversa, come Sierralta, Frediani e Gagliolo. Una bella prestazione, dunque in vista dell'imminente avvio del campionato. Intanto, in serata, l'Empoli ha ufficializzato l'acquisto di Caputo.