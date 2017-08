«Chicco» Taverna l'ex rugbista che doma le onde

Molti rugbysti italiani sono andati all’estero, a giocare, negli ultimi 20 anni. Anche Enrico Taverna è andato all’estero, ma per viverci. Lui fa parte della generazione dei giocatori «ruspanti», dilettanti puri, che giocavano e si divertivano, forse non esattamente in quest’ordine, in un mondo ovale ben distante, anche come gioco e regole, da quello dei giorni nostri.

Trequarti classe 1959, Chicco, da sempre e per tutti, ha esordito in serie A con la Rugby Parma nella stagione 1977-78 collezionando 112 presenze corredate da 17 mete. Ne ha una, di presenze, anche con l’Amatori: un test amichevole nel quale fu fatale, al suo ginocchio sinistro e alla sua carriera, un placcaggio. Diplomato Isef, chiusa l’attività agonistica ha fatto l’istruttore nella palestra Ged, in Via Rapallo, lasciata a metà anni ‘90 per girare il globo in qualità di responsabile delle attività sportive per Club Vacanze. Oltre al rugby, la sua passione era il surf e chiusa, causa le vicende della Parmatour, quell’esperienza lavorativa, nell’aprile del 2008 ha salutato tutti ed è andato a Bali, il paradiso del surf.

Per la precisione a Canggu, dove risiede in una casetta di legno a pochi metri dalla spiaggia con il cane Cena (e una decina di tavole da surf). Con tanto di giardino. Ma non è che là, i giardini, si possano godere appieno: zanzare non ce sono tante, ma cobra … «Qui è pieno. Mors tua, vita mea. Ma ci sono anche pitoni reticolati e altri serpenti. Quando vai a fare una passeggiata devi stare attento a dove metti i piedi. Quando sono venuto qua sapevo che c’erano, ma non pensavo così tanti» ammette. Porte ben chiuse, quindi, con relativa aria condizionata. Sarà anche un paradiso, ma con tutti quei serpenti è un po’ un inferno … Appresso si era portato il nipote, allora 23enne, che affitta villette ai turisti, e l’anno successivo lo raggiunse la madre, deceduta l’anno scorso.

L’unica puntata in Italia la fece un paio di mesi dopo l’emigrazione a Bali; non per un matrimonio o per recuperare effetti personali, no: «Per il concerto di Springsteen». Da allora, non ha più messo piede sull’italico suolo: «Parma e l’Italia non mi mancano. Più che altro mi mancano i vecchi amici: Corrado Vecchi, ad esempio, è come un fratello. Poi quando vieni a sapere di quelli che non ci sono più, come Gastone Costa, è un dolore grande: con lui ho passato intere giornate della mia vita, era una grande persona, mi è dispiaciuto tantissimo».

Non gli manca nemmeno la cucina emiliana, poiché fra gli italiani che vivono là c’è un reggiano che ha aperto una gastronomia non distante da casa sua: «Ah mangio tortelli, tortellini, erbazzone, prosciutto… ». Inevitabile, nella lunga conversazione via Skype, rispolverare alcuni aneddoti legati a quell’epoca gialloblu: «A Brescia, negli spogliatoi, il mitico masseur Renato Giuffredi era dolorante a una spalla e Pace gliela massaggiava, poi a Viglioli è caduto in testa lo sciacquone e ha iniziato a sanguinare, al che Williams, il coach di allora, ci fa: “Come si può vincere con una squadra così?”».

Quella partita, in effetti, la persero. A quei tempi si giocava su terreni improbabili, come il Fontanarossa di Catania («Era ghiaia, praticamente») stadio che definire «caldo» è un eufemismo: «Una volta vedo Pavesi che mette le scarpette con dei tacchetti altissimi e gli chiedo se non lo fossero un po’ troppo; lui mi rispose: “sai, a queste latitudini è meglio girare armati”».

Tra gli stranieri che ha avuto come compagni di squadra c’è stato anche l’attuale coach del Benetton ed ex All Black, Kieran Crowley: «Un gran bel giocatore, molto serio e professionale. Noi eravamo un po’ più bohémiens, diciamo». Il rugby, in ogni caso, è sempre presente anche a Canggu: «Qui si prende il network Setanta. Vedo di tutto, anche le Zebre». Che a partire da settembre affronteranno due squadre sudafricane. E qui, parte un altro aneddoto: «Era il 1980 o giù di lì, in pieno apartheid. A Parma era venuto lo Stellenbosch. Chiedemmo al Coni di poter fare un’amichevole ma ci fu vietato; chiedemmo di poterci allenare assieme: idem. Non potevano impedirci, però, di trovarci a cena tutti assieme al circolo del rugby (era in borgo Guasti di Santa Cecilia e Taverna ne è stato presidente, ndr); è finita che verso le 5 di mattina giocavamo a touch rugby in Piazza Garibaldi».

Taverna continua a essere sulla «cresta dell’onda» («Me la cavo ancora»), tra francesi, australiani, meno di prima, russi e cinesi, molti più di prima: «Qui il turismo è cambiato negli ultimi anni». Chicco no. Maksud baik, pensionato-surfista.