Larghe vittorie per Inter (sulla Fiorentina) e Milan (in casa del Crotone) nella prima domenica della Serie A. Entrambe le milanesi si sono imposte per 3-0. Nell'anticipo la Roma si è imposta a Bergamo sull'Atalanta rivelazione della scorsa stagione, grazie alla rete di Kolarov. Tra le altre partite, da segnalare la vittoria del Chievo sul campo dell'Udinese, il pari a reti inviolate tra Sassuolo e Genoa, la vittoria in rimonta della Samp sul debuttante Benevento. Pari, 1-1, tra Bologna e Torino, e sorprendente pareggio, 0-0, tra la Lazio e la Spal all'Olimpico.