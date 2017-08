Il ritorno di Ghirardi? "Cellino un amico, se vuole lo aiuto"

Dopo mesi di silenzio, Tommaso Ghirardi è tornato a far parlare di sé. Elogiato da Massimo Cellino (leggi), neo-patron del Brescia e amico di vecchia data dell’ex presidente del Parma, Ghirardi ha rilasciato un'intervista al "Giornale di Brescia", non nascondendo il sogno di tornare nel calcio: “Sono rispettoso delle indagini in corso: è giusto che io non torni a far calcio, anche se mi manca, finché non verrà fatta luce per una vicenda che ha fatto soffrire Parma e i suoi tifosi. Per il momento non ho subìto alcuna condanna e sono in attesa che la giustizia faccia il suo corso confidando di aver la possibilità di fare valere le mie ragioni". In caso di assoluzione Ghriardi, condannato dai primi due gradi a 5 anni di squalifica con proposta di radiazione, potrebbe tornare nel calcio come sponsor, o come socio di minoranza, del Brescia: “Ho riassaporato per un giorno un clima calcistico di grande positività (a fianco di Cellino, pochi giorni fa, durante un'amichevole al San Filippo con l’Orsa Cortefranca) grazie a un amico vero come Cellino che ha acquistato la squadra della mia città: sono stato abbonato 10 anni, andavo allo stadio con mio padre”. Non parla però del Parma. Un'amicizia, quella con Cellino che, come spiega nella sua villa di Carpenedolo, risale al 2007. Un ritorno nel calcio? "Mi manca. Nessuno mi vieterà di venire a vedere il Brescia, di tifare, anzi vi anticipo già che il 2 settembre sarò al Rigamonti per la partita con il Palermo. A Bonometti, del quale pure sono molto amico, e che mi chiese un consiglio, dissi che Cellino era l’uomo giusto a cui cedere. Se Massimo mi chiederà di fargli conoscere imprenditori bresciani lo farò volentieri. La mia famiglia fa impresa da 50 anni, credo sia importante trasmettere a Cellino il senso di appartenenza di una città dalle grandi potenzialità come la nostra. Sono convinto si possa e si debba tornare a vivere certi momenti che Corioni ha saputo regalare. E coronare finalmente il sogno di Gino e dei bresciani, quello di uno stadio moderno". Ma, intanto, sui social, dopo il "salvagente" d'amicizia lanciato da Cellino in tanti invitano l'ex presidente del Parma proprio al Tardini, il 9 settembre, in occasione di Parma-Brescia. Inviti non proprio amichevoli.