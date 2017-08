Si rinnova anche quest'anno l'iniziativa legata alla scelta da parte dei tifosi dell'Mvp ("Most valuable player") della stagione, grazie alla quale sarà possibile premiare il miglior giocatore del Parma Clima sulla base delle votazioni dei supporters della squadra ducale.

E' possibile esprimere la propria preferenza mediante il sondaggio presente sul nostro sito o attraverso l'urna situata al campo da baseball “Nino Cavalli“; il giocatore con il più alto numero di preferenze sarà premiato sabato al termine di Gara-3 o, nel caso, prima dell'inizio di Gara-4, sabato sera.

Come da consuetudine l'iniziativa è dedicata al ricordo di Ilaria Molossi, affezionatissima tifosa sempre presente per sostenere la squadra della sua città, scomparsa quattro anni fa.