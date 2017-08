Il Barcellona chiude la trattativa per l’acquisto dell’ala Ousmane Dembélé, giocatore con doppio passaporto francese e mauritano, classe 1997, che era legato al Borussia Dortmund fino al 2021. Il club catalano ha annunciato l'acquisto sul proprio sito, pubblicando una foto di Dembélé e dandogli il benvenuto. Il passaggio del giocatore sarebbe avvenuto per 105 milioni, più una quarantina di bonus. Il giocatore - fa sapere il club blaugrana - ha firmato un contratto quinquennale con una clausola rescissoria addirittura di 400 milioni. Dembélé arriverà in Catalogna lunedì per essere sottoposto alle visite mediche.