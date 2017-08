Pallavolo, l'Italia si arrende alla Germania al quinto set

Nella partita di esordio agli europei di pallavolo che si giocano in Polonia, gli azzurri sono stati sconfitti al tie-break dalla Germania:15-7 il risultato del quinto set dopo che gli azzurri, in vantaggio per 2-1, si erano fatti rimontare nel quarto set. La sconfitta della Francia però attenua il dispiacere perché molto probabilmente li eviteremo ai quarti. Domenica 27 agosto c’è Italia-Slovacchia alle 17:30.