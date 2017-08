E’ stato il francese Johann Zarco su una Yamaha non ufficiale il più veloce nelle ultime prove libere del gran premio di Motogp, in programma domani sul circuito di Silverstone, Gran Bretagna. Le prove sono state condizionate dall’asfalto bagnato e i piloti non hanno rischiato in vista anche delle qualifiche. Zarco ha fermato il cronometro sul tempo di 2'01"734, secondo tempo per Maverick Vinales su Yamaha, staccato di 143 millesimi, poi Jonas Folger su un’altra Yamaha non ufficiale a 354 millesimi. Andrea Dovizioso con la sua Ducati ha fatto il quarto tempo a 474 millesimi da Zarco. Il leader del mondiale Marquez ha segnato il 7° tempo, Valentino Rossi è 11°, Jorge Lorenzo tredicesimo