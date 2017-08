Coppa Italia, Parma batte 13-3 il Padule e passa il turno

anciatore viincente Santana, 4 valide, di cui tre doppi, di Gradali. Ora i quarti con Bologna

Netta vittoria del Parma Clima che dilaga nel finale e sconfigge 13-3 prima del limite il Padule in gara 3 del primo turno di Coppa Italia: i ragazzi di Gerali partono forte e chiudono meglio volando ai quarti sull'onda di 19 valide. Con un ottimo Santana sul monte (per lui 5 riprese con appena tre valide subite), i ducali passano già in vantaggio al 2° inning: un singolo di Maestri vale i primi due punti, poi è Mirabal e un errore a spingere a casa Gerali. 3-0. Parma segna grazie a un sacrificio di Deotto anche al 3° e altre 2 volte al 4° quando sembra sul punto di dilagare. Ma mentreil line up dei padroni di casa frena, Petralia non entra in sintonia col match e subisce 3 punti. La partita resta però in equilibrio solo due riprese, perchè all'8°, con Pomponi che controlla i toscani, Parma si scatena e segna 7 volte: il punto del 7-3 arriva su errore, poi è Castillo con un singolo a portare il punteggio sul 9-3. Il singolo di Deotto e il terzo doppio del match di uno scatenato Gradali (che chiude 4/5) mettono la gara sul binario giusto: poi dopo la volata di sacrificio di Maestri è il gran doppio contro il muro di Scalera a sinistra che chiude definitivamente le ostilità. Parma vince la serie 3-0 con - in questa gara - 4 valide di Gradali e 3 a testa per Mirabal e Desimoni. Ora ai quarti trova Bologna, sconfitta dal Rimini in gara 5 nella semifinale scudetto.