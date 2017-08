Paltrinieri tris d'oro alle Universiadi: vince anche la 10 km

Terza medaglia d’oro per Gregorio Paltrinieri alle Universiadi: l’azzurro ha vinto anche la 10 chilometri di fondo. Paltrinieri alla seconda prova in carriera nella distanza, stacca tutti e arriva in solitario in 1h54'52"4. Secondo il tedesco Soeren Detlef Meissner in 1h55'01"5, terzo il polacco Pawel Pielowski in 1h55'19"6. Un’estate favolosa per l'olimpionico di Rio de Janeiro che, dopo aver bissato in vasca il titolo mondiale a Budapest nei 1500 stile libero, vince tre ori nella manifestazione (800,1500 sl e 10 km), ma soprattutto conferma la validità del lavoro e la competitività anche nella prova olimpica del fondo in vista di Tokyo 2020.

Nella gara femminile Giulia Gabbrielleschi ha conquistato l'argento in 2h04'17"9 dietro all’ungherese, seconda ai mondiali di Kazan 2015 nella 25 km, Anna Olasz, che chiude in 2h04'12"2. Terza la francese Adeline Furst in 2h04'23"1.